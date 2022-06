Moglie per anni sottoposta a violenza e vessazioni: arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Santissimo Crocifisso, a San Giovanni La Punta, in cui è stata segnalata un’aggressione fisica ad opera dell’uomo ai danni della moglie. La donna, riuscita a scappare insieme alla figlia minore dalle grinfie del marito, si è recata presso i carabinieri per sporgere denuncia.

Anni di vessazioni e violenza

Gli episodi di vessazioni psicologiche ed aggressioni fisiche subiti dalla donna risalirebbero all’inizio del matrimonio, con casi di frequenti violenze fisiche in suo danno al culmine di litigi verbali. Lanci di oggetti, calci e pugni inferti in pieno volto tali da provocare la deviazione del setto nasale ed ecchimosi agli occhi, che avrebbero costretto la donna il più delle volte a cercare rifugio anche dai vicini di casa. Nel corso dei tanti episodi verificatisi, la donna ha raccontato ai militari che il marito, in una occasione dopo essere stato in discoteca con amici, rientrato a casa dopo qualche “bicchiere di troppo”, l’avrebbe prima colpita violentemente con pungi e poi, afferrata dalla testa, avrebbe cercato di pugnalarla con un coltello prelevato dalla cucina, non riuscendo, però, nel suo intento solo perché la donna era riuscita a fuggire trovando riparo presso i vicini di casa. Gli episodi di violenza non sarebbero mai stati denunciati in quanto, pur temendo per la propria incolumità e per quella della figlia minore, la donna voleva evitare di scatenare reazioni maggiormente violente da parte del marito. Non solo, ad aggravare la situazione di recente sarebbe stata anche l’attività lavorativa condotta dalla donna, che avrebbe spinto l’uomo a pretendere insistentemente denaro fino a chiederle di consegnargli la metà dello stipendio e costringendola più volte a consegnargli delle somme facendola prelevare con la carta di credito.

"Tu rissi ca t'ammazzu"

A seguito dell’ultima aggressione, consumata tra le minacce rivoltegli dal marito: ”tu rissi ca t’ammazzu…” la donna, trasportata in ospedale, ha riportato un trauma contusivo al braccio destro, un edema palpebrale e un trauma all’occhio sinistro. Lesioni personali guaribili in 15 giorni. Raggiunto dai carabinieri presso l’abitazione l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso altra abitazione.