Molesta una ragazza e poi aggredisce il fidanzato con un cacciavite: arrestato

Prima il tentativo di approccio molesto nei confronti di una ragazza e poi l'aggressione con un cacciavite al fidanzato che infastidito aveva cercato di allontanarlo. E' quanto successo ieri in via Coppola con protagonista un 25enne nigeriano con regolare permesso sul territorio nazionale.

Per sedare gli animi è dovuta intervenire una volante della Questura che una volta arrivata sul posto ha trovato il 25enne che con un giravite stava cercando di colpire il compagno della giovane con cui stava avendo una colluttazione. Degenerata la situazione e di fronte al vano tentativo di riportare la calma i poliziotti sono stati costretti a utilizzare il taser nei confronti dell'aggressore.

Sottoposto poi a perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto diversi coltelli da cucina, cacciaviti, attrezzi vari e documenti personali di dubbia provenienza.

La persona aggredita si è successivamente recata in questura per sporgere denuncia per minacce aggravate. Al termine delle attività di rito il 25enne è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione di numerosi documenti e carte di credito. Convalidato l'arresto in sede di giudizio direttissimo, il giovane è stato posto in custodia cautelare in carcere.

