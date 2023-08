Molesta e tenta di violentare una turista alla fermata del bus: arrestato

Nelle prime ore della sera dello scorso 16 agosto la polizia ha arrestato un cittadino libico accusato di violenza sessuale ai danni di una turista francese.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il personale delle volanti è stato allertato da una segnalazione riguardante un giovane extracomunitario che stava molestando una turista in piazza Borsellino. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato il sospetto, che era stato trattenuto da alcuni astanti che avevano assistito alla scena. La vittima, una giovane turista francese, ha fornito poi agli agenti un resoconto dell'aggressione subita. Secondo il racconto della donna, l'uomo aveva iniziato a molestarla verbalmente mentre entrambi si trovavano a bordo di un autobus cittadino, dove la turista era accompagnata dalle sue due sorelle.

Una volta scesa dal mezzo al capolinea di piazza Borsellino, l'aggressore ha iniziato a palpeggiarla con insistenza e violenza, ignorando le urla disperate della vittima. Nonostante il tentativo di allontanarsi, l'uomo ha continuato a insistere, costringendo la giovane turista a vivere momenti di terrore. Solo l'intervento di altre persone presenti in piazza ha finalmente spinto l'aggressore a desistere e a tentare una fuga.

Le indagini successive hanno rivelato che l'aggressore era già noto alle autorità per reati simili. Durante l'identificazione presso gli uffici della polizia scientifica è emerso che l'uomo era stato arrestato in passato per lo stesso tipo di reato. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza in attesa della convalida da parte del Gip.