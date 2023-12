Molesta e minaccia i passanti per vendere delle penne: arrestato

Nel corso dei consueti controlli del territorio condotti dalla squadra volante della Questura di Catania, un intervento risoluto è stato effettuato in via Etnea, cuore pulsante della città, a seguito di una segnalazione riguardante una lite in corso di fronte a un noto centro commerciale.

Giunti prontamente sul luogo indicato, gli agenti hanno individuato un individuo di 35 anni, noto alle forze dell'ordine, che con fare molesto importunava i passanti cercando di vender loro delle penne. L’uomo, che da accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato perquisito e trovato in possesso di cinque chiodi in acciaio della lunghezza di 15 centimetri l’uno, nascosti all’interno di un borsello. Durante il controllo, il 35enne, visibilmente nervoso, ha rivolto minacce agli agenti, complicando ulteriormente la situazione.

Parallelamente a questo episodio, un'altra volante è stata fermata da un giovane senza fissa dimora, il quale ha raccontato agli agenti di essere stato minacciato dal medesimo individuo poco prima. Mentre chiedeva l'elemosina davanti al centro commerciale, il pregiudicato gli aveva intimato di andarsene, brandendo uno dei chiodi successivamente rinvenuti durante la perquisizione. La minaccia era chiara: se non fosse andato via, avrebbe perso tutti i suoi soldi perché quella zona era "territorio suo".

Solo grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno prontamente allertato il 112, il pregiudicato è stato costretto a desistere dai suoi intenti. Successivamente, dopo aver raccolto la denuncia della vittima e sequestrato i chiodi, il 35enne è stato condotto presso gli uffici della Questura per un'identificazione accurata. Al termine delle procedure di rito, l'uomo è stato denunciato per vari reati, tra cui tentata estorsione, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché il porto abusivo di oggetti atti a offendere.