Molo di Ognina, operazioni di pulizia del fondale marino

Mercoledì 9 settembre il fondale marino in prossimità del molo di Ognina sarà sottoposto a operazioni di pulizia promosse dal gruppo consiliare guidato da Giovanni Petralia con la collaborazione dell'assessorato al Mare retto da Michele Cristaldi e la Direzione Ambiente. Gli interventi saranno eseguiti, dalle 8.30 alle 11.30, con il coordinamento dell'associazione Forza intervento rapido che si avvale del supporto dei subacquei di Spazio Mare e Manitese: Giovanni Andrea Gagliano, Dario Presenti, Sara Savoca, Giuseppe Alessandro Messina. I sub opereranno nel tratto di mare che costeggia il molo, ad una profondità medio-bassa. Per garantire la massima sicurezza saranno presenti anche operatori volontari della Misericordia di Ognina, che collabora all'iniziativa, il medico Marco Alberto Farina e un mezzo nautico di supporto. Il materiale raccolto sarà differenziato e deposto in un'apposita zona del molo per facilitare la successiva raccolta da parte di operatori autorizzati dall'Amministrazione comunale.

