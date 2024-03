Si svolgeranno a Catania, dal 19 al 24 giugno prossimi, i mondiali dello sport d'impresa, coinvolgendo una vasta gamma di discipline sportive e atleti provenienti da tutto il mondo.

L'evento è stato presentato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, con la partecipazione di numerose personalità del mondo dello sport, in particolare dai vertici regionali e nazionali dell'ente di promozione Csain che organizza l'evento e del sindaco Trantino con l'assessore Parisi. Con trenta discipline sportive e quarantuno impianti coinvolti nella città e nella provincia di Catania, i mondiali dello sport d'impresa promettono di essere un'esperienza straordinaria sia dal punto di vista sportivo che culturale e turistico. Oltre tremila persone si sono già iscritte all'evento, con previsioni di ulteriori iscrizioni prima della chiusura delle registrazioni il 30 marzo.

Il programma dei Giochi prevede una cerimonia di apertura il 19 giugno in piazza Università, seguita da giorni intensi di competizioni presso il centro fieristico "Le Ciminiere". La cerimonia di chiusura, prevista per la sera del 22 giugno, sarà accompagnata dalla consegna della bandiera mondiale alla Danimarca, nazione che organizzerà i Giochi del 2026. Durante la conferenza stampa, sono stati evidenziati gli sforzi compiuti per organizzare l'evento e il potenziale che esso offre per lo sviluppo economico e turistico della regione. Sono stati citati i successi nel campo dell'impiantistica sportiva a Catania e l'importanza della collaborazione registrata tra enti pubblici e privati per il successo dell'iniziativa.

Il coinvolgimento di numerose discipline sportive, inclusi sport paralimpici, riflette l'ampiezza e l'inclusività dell'evento, che mira a promuovere lo sport, l'amicizia e la fratellanza tra popoli in un momento storico di particolare complessità geopolitica e rappresentano un'opportunità eccezionale per Catania e la Sicilia di mostrare al mondo le proprie bellezze inoltre a consolidare la reputazione della città come importante destinazione per il turismo sportivo.

