Monopattini in città, il consigliere Nicotra sollecita un regolamento comunale

“Subito un regolamento comunale e stalli dedicati al parcheggio dei monopattini”. Lo dice il consigliere comunale Carmelo Nicotra che invita l’amministrazione a mettere ordine. “Da un po’ di tempo – spiega Nicotra - i monopattini hanno invaso ogni angolo della città. La loro presenza non è passata inosservata e sono in tanti a lamentare il mancato rispetto delle regole. Il parcheggio selvaggio è il problema più evidente. In tal senso è necessario sensibilizzare gli utenti, ma dovrebbero essere gli operatori del noleggio a mettere in atto regole da far rispettare, prevedendo magari delle penali per gli utenti.” Nicotra sollecita l’amministrazione comunale ad individuare aree idonee al parcheggio dei monopattini e maggiori controlli da parte dei vigili urbani. “I monopattini – ricorda Nicotra - non possono essere lasciati dove capita prima. E giusto supportare questo tipo di iniziative imprenditoriali, offrendo ai cittadini una possibilità in più per gli spostamenti in città, ma ordine, sicurezza e rispetto delle regole devono essere delle priorità”.