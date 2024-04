Fine ai lavori in piazza Stesicoro, la statua di Bellini restituita alla città

Riconsegnato oggi alla città, sotto una pioggia battente, il monumento a Vincenzo Bellini in piazza Stesicoro. Velata da inizio anno, la storica opera d'arte, realizzata dallo scultore Giulio Monteverde nella seconda metà dell’800, è stata restaurata grazie un intervento voluto dal sindaco e dalla giunta comunale. In piazza oggi pomeriggio per la cerimonia di nuova inaugurazione, insieme al sindaco, c'erano gli assessori Alessandro Porto, Paolo La Greca, Sergio Parisi e il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro.

“Vincenzo Bellini ritorna in tutto il suo splendore e credo che fosse il meno che potessimo fare per chi ha reso prestigiosa Catania e ha consentito di restituirla al resto del territorio nazionale come una delle città che ha dato i natali a uno dei cinque compositori più importanti della nostra patria”, ha dichiarato il sindaco.

L’intervento di rigenerazione curato nella fase progettuale e di esecuzione dai tecnici dell’assessorato comunale ai lavori pubblici, è stato finalizzato al recupero di tutti i materiali costitutivi del monumento del Cigno catanese, danneggiato in più punti dall’usura del tempo e dallo smog cittadino.

Il monumento a Bellini, in marmo bianco è alto quindici metri. Sul basamento poggiano sette gradini, a indicare le note musicali. Alla sommità della scala è posta una statua del grande compositore catanese seduto su una sedia. Ai quattro lati della colonna ci sono quattro statue come allegoria delle sue opere più celebri: Norma, I puritani, La sonnambula e Il pirata. L’esecuzione dei lavori è stata affidata a esperti maestri restauratori che hanno utilizzato tecniche di salvaguardia e valorizzazione del monumento in ogni sua parte.