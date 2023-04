Orari in tempo reale dei mezzi pubblici grazie alla partnership tra Moovit e Amts

Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di utenti, e Amts, società che gestisce il trasporto pubblico nel territorio di Catania, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai cittadini gli orari di arrivo dei bus alla fermata. Un accordo che permetterà agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione, conoscere in tempo reale l’orario di arrivo dei mezzi pubblici Amts alla fermata e restare sempre aggiornati su eventuali modifiche improvvise o pianificate alla rete di trasporto pubblico. Un unico strumento per ricevere informazioni aggiornate e in tempo reale a 360° su tutto ciò che accade in città. Negli scorsi giorni, all’interno dell’app Moovit, sono state completamente mappate e inserite le 45 linee urbane e scolastiche operate da Amts e le 1455 fermate presenti sul territorio catanese. Per i cittadini di Catania, sapere qual è il momento esatto per recarsi alla fermata per prendere l’autobus è estremamente semplice: è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit o consultare il sito www.moovitapp.com per leggere le previsioni di arrivo in tempo reale o ricevere notifiche su eventuali modifiche dei percorsi generate direttamente dal gps di bordo.

I passeggeri serviti da Amts possono così accedere in questo modo a Moovit, un servizio innovativo e gratuito attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti per consentire loro spostamenti agevoli con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova. L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

"L’innovazione e il miglioramento del Trasporto Pubblico Locale passa anche attraverso una precisa e sempre più chiara comunicazione con gli utenti e con i cittadini", afferma Giacomo Bellavia, amminstratore unico di Amts. "Per questo lavoriamo da tempo per fornire all’utenza i dati in tempo reale delle corse, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, ed in questo senso la partnership con Moovit rafforza questo proposito e fornisce un servizio utilissimo per la cittadinanza". "Quando due realtà come Moovit e Amts decidono di collaborare non può che essere una buona notizia", dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo di Moovit. "La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Amts. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente nell'area di Catania".

Moovit.com fa parte di Mobileye (titolo Nasdaq: MBLY) ed è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS). Insieme Moovit e Mobileye sono al lavoro per accelerare l’introduzione nelle città dei veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV. L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di utenti in oltre 3500 aree metropolitane di 112 paesi differenti.