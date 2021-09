Morgan ha lanciato un appello pubblicando la foto della lapide di Battiato, su cui compare il nome per esteso, Battiato Francesco. “Conoscete Robert Jones?- scrive in un post - Molti no, eppure è strano, è uno dei più grandi comunicatori del ‘900. E’ Davide Bowie”

Morgan chiede di cambiare il nome sulla tomba di Franco Battiato, il grande artista catanese morto il 18 maggio 2021 all’età di 76 anni. Nelle ultime ore ha lanciato un appello su Facebook, pubblicando la foto della lapide di Battiato su cui compare il nome per esteso, Battiato Francesco. Morgan chiede che sulla lapide sia invece indicato il nome che lo ha reso celebre e scrive: “Ora, d’accordo che evidentemente all’anagrafe così sia stato registrato 75 anni fa, come la burocrazia impone, nell’ineleganza di anteporre il cognome di famiglia al nome proprio, e vabbè, cosa che se resta in quei registri squallidi e polverosi non rappresenta nulla di importante, ma se è vero che tutti gli esseri umani nascono tabulae rasae è anche vero che poi nella vita se la giocano e alcuni si differenziano per meriti dagli altri, e sono proprio questi ‘altri’ a decretare la loro eccellenza, ammirandoli, stimandoli, amandoli e rispettandoli”, scrive l’artista.

"Quando questi uomini e donne – continua Morgan - conquistano l’amore del mondo per la bellezza di ciò che fanno vengono riconosciuti e ciò avviene anzitutto attraverso il loro nome. Conoscete Leonardo Da Vinci? Si. Perché ha dipinto la Gioconda. Il mondo si ricorderà per sempre e custodirà questa opera firmata da un toscano del quattrocento chiamato Leonardo. Conoscete Robert Jones? Onestamente no. Ma come? È uno dei più grandi comunicatori del ‘900 e anche dei cantanti e anche dei performer. Ma davvero? Strano, non lo conosco. Vorrei ben dire, perché si chiama David Bowie in realtà. All’anagrafe David Robert Jones, ma per la storia dell’arte David Bowie. Franco Battiato è stato e sempre sarà uno dei più grandi artisti che l’Italia ha vantato e sempre verrà ricordato con questo nome. Perché allora sulla lapide che ne dovrebbe portare iscritta la memoria è stato inciso nel marmo Battiato Francesco?”.