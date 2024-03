Morta la giornalista Debora Borgese, il cordoglio dei cronisti parlamentari Ars

Debora Borgese, giornalista catanese, è morta dopo una lunga malattia a 42 anni. Aveva fatto parte dell'ufficio stampa del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ed era stata prima anche portavoce del sindaco di Aci Castello. Aveva lavorato in diverse emittenti radiofoniche, compresa Radio Zammù, dell'università di Catania e poi collaborato con diversi siti giornalistici, anche con l'Urlo, diventandone anche direttrice. Cordoglio per la scomparsa della giornalista è stata espressa dalla comunità della stampa parlamentare siciliana che "si stringe ai familiari e agli amici di Debora Borgese, la collega deceduta oggi dopo avere lottato contro la malattia che non le aveva impedito di continuare a sperare e non aveva spento la sua voglia di vivere".

"Debora - prosegue la nota dei giornalisti parlamentari siciliani - è stata a lungo collaboratrice di Gaetano Galvagno seguendolo come addetta stampa nella sua attività politica. Era entrata a far parte dello staff del Presidente dell'Ars, poi la malattia l'aveva costretta a rivedere i suoi piani di vita. Combattiva, fiera e tenace fino all'ultimo respiro dal suo letto si è battuta per avere giustizia nei confronti di un ex politico che l'aveva diffamata sui social qualche anno fa. A Debora e ai suoi cari va il pensiero dei cronisti parlamentari".

Condoglianze dalla redazione di CataniaToday alla famiglia Borgese.