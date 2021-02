Morta Grazia Codiglione, moglie del presidente Angelo Massimino

Si è spenta nella notte all'età di 90 anni Grazia Codiglione, moglie del compianto presidente del Calcio Catania Angelo Massimino. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1996, fu lei a presiedere la società calcistica fino all'avvento della famiglia Gaucci. In queste ore la comunità dei tifosi rossazzurri sta esprimendo tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di quella che era considerata la loro "nonna". Il nome della famiglia Massimino resterà indissolubilmente legato alla storia calcistica della città. I funerali della signora Codiglione saranno celebrati mercoledì, presso la chiesa Madonna di Lourdes, seguendo le rigide restrizioni in vigore a causa dell'emergenza sanitaria.