Si è spenta Mary Scordo, vittima di un incidente in Kenya 2 anni fa

Ha lottato per circa due anni ma adesso Mary Scordo non ce l'ha fatta. La 26enne di Aci Castello si è spenta a seguito del grave incidente automobilistico di cui era stata vittima in Kenya nel dicembre del 2018.Con un'amica si era recata nel paese africano e a bordo di una macchina privata con conducente vi è stato il sinistro, Mary Scordo era apparsa subito grave e inizialmente era stata ricoverata in prognosi riservata a Mombasa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane, che lavorava al President Park Hotel di Aci Castello, era stata poi trasferita al Cannizzaro in rianimazione. Adesso è arrivata la notizia della sua scomparsa che ha colpito l'intera comunità. Tantissimi i messaggi, anche sui social, che la ricordano come una ragazza sorridente e solare.