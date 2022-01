Morta la dodicenne colpita da un arresto cardiaco a scuola, i suoi organi saranno donati

Non ce l'ha fatta la dodicenne colpita da un arresto cardiaco lo scorso 27 gennaio mentre si trovava a scuola. La piccola era stata condotta immediatamente all'ospedale Garibaldi Nesima ma oggi i medici, dopo una serie di accertamenti e dopo le ore di osservazione previste dalla legge, hanno dichiarato la morte cerebrale alle 16.30 di questo pomeriggio. Purtroppo erano troppo estesi i danni dovuti alla mancanza di ossigeno al cervello a seguito dell'arresto cardiaco. La ragazzina si trovava in un coma irreversibile. Nella tragedia immane il nobile gesto dei genitori che hanno autorizzato il prelievo degli organi per la donazione.