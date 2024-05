Morta la madre della ginnasta catanese Carlotta Ferlito: era malata da tempo

Roberta Paralisiti, madre della ginnasta catanese Carlotta Ferlito, è deceduta ieri, sabato 4 maggio, in seguito alle complicazioni legate alla Sla. Da tempo combatteva il male incurabile, con la vicinanza dei suoi cari.

"Per me che ho vissuto gli ultimi due anni della sua malattia h24, è triste non svegliarmi con il suo 'buongiorno bambola', ma soprattutto sapere che non tornerà più a casa. Non accetterò mai - aveva scritto la figlia Carlotta in un posto dedicato alla madre, in occasione del suo ricovero in una struttura specialistica - che le cose brutte accadano a persone così buone, mentre persone che fanno schifo sono la fuori, felici e serene".