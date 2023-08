Incidente sulla strada statale 385, Salvini: "Fare chiarezza sull'accaduto"

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Palagonia per fare luce sulla dinamica dell'incidente, avvenuto lo scorso venerdì sulla strada statale 385, che ha causato la morte di tre agenti della polizia penitenziaria, Gianluca Barbanti, Piero Tatoli e Giuseppe Spampinato, in servizio nel carcere di piazza Lanza di Catania. I tre poliziotti viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 guidata da Tatoli. Dai primi rilievi sembrerebbe che la loro auto stesse procedendo su un rettilineo quando si sarebbe scontrata con una Lancia Delta che proveniva dalla direzione opposta. Il giovane che era guida della Lancia è ancora ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone con fratture riportate alle gambe e alle braccia.

Ieri sera è arrivato il messaggio di cordoglio del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Commozione e vicinanza sono stati espressi anche dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

"Un dramma - scrive il vice premier - La nostra più profonda preghiera per Gianluca Barbanti, Piero Tatoli e Giuseppe Spampinato, rispettivamente di 38, 48 e 49 anni, che hanno tragicamente perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto, lungo la strada statale 385. I tre agenti prestavano servizio nel carcere di Catania ed erano diretti a Mineo per la festa patronale. Ci stringiamo in un commosso abbraccio alle loro famiglie, ai loro colleghi e all'intero Corpo della polizia penitenziaria, con l'auspicio che venga fatta presto chiarezza sull'accaduto".

Cisl: "Miglioramenti a viabilità necessari"

"Al di là della fatalità dell’evento – dicono i segretari generali Maurizio Attanasio (Cisl Catania), Fabrizio Gualtieri (Fns Cisl Catania) e il segretario di categoria Giuseppe Giallombardo – non possiamo non sottolineare le condizioni nelle quali si trovano a operare gli agenti di polizia penitenziaria che, per la particolarità del loro impegno nell'ambiente carcerario, devono osservare orari di lavoro stressanti e turni notturni che, a volte, influenzano il delicato equilibrio tra lavoro e vita e, quindi, la qualità della vita privata".

"Nello stesso tempo – aggiungono i tre dirigenti sindacali della Cisl catanese – una riflessione e un appello vanno fatti perché interventi di miglioramento vengano attuati per la viabilità di questa importante arteria stradale, troppo spesso teatro di incidenti la cui gravità arriva a incidere profondamente sulle vite e sugli affetti dei lavoratori che le percorrono e delle loro famiglie. Non bastano le limitazioni di velocità imposte, ma probabilmente occorrerebbe ripensare a una nuova viabilità che possa rendere più sicuri in special modo alcuni tratti di quella che, purtroppo, è stata la strada che nella nostra provincia ha mietuto più vittime".