Morte di Antonio Pistone, Ugl: "A nulla servono i tavoli prefettizi se poi non si dà seguito a quello che ci si dice"

"Anche stavolta, purtroppo, passata la notizia calerà il sipario. A nulla servono i tavoli prefettizi e i convegni se poi non si dà seguito a quello che ci si dice". Sono le parole amare del segretario Territoriale Ugl Catania, Giovanni Musumeci, in relazione alla morte del giovane operaio, Antonio Pistone, rimasto schiacciato mentre lavorava sulla cabina dell'ascensore.

"Paghiamo - continua Musumeci - la carenza di organico degli uffici dell'ispettorato del lavoro e una mancanza di cultura della prevenzione. Purtroppo i dati quest'anno sono allarmanti: 119 i morti nei primi 2 mesi dell'anno in Italia. La maggior parte degli incidenti avviene in aziende a conduzione familiare con meno di 5 dipendenti, dove la formazione e la prevenzione vengono visti come un costo e non come una risorsa da sfruttare".A