Morte di Chiara Adorno, due indagati per omicidio stradale

Ci sono due indagati per la morte della 18enne Chiara Adorno, la studentessa universitaria di Solarino investita martedì sera prima da uno scooter Honda e poi da una Fiat Punto mentre attraversava la strada in viale Andrea Doria. Un atto dovuto della Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta per stabilire le responsabilità della morte della diciottenne.

Sul corpo della giovane è anche stata disposta l'autopsia, che dovrebbe essere eseguita entro domani, venerdì 10 novembre. Soltanto dopo l'esame autoptico, la salma potrà essere restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno nella chiesa madre di Solarino.

Si accende il dibattito sulla sicurezza in città

La morte di Chiara Adorno ha riaperto il dibattito politico sulle misure da adottare per contenere quella che il presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, definisce una "emergenza alta velocità". "Perchè di questo si tratta, - spiega, illustrando i motivi che lo hanno spinto a convocare una specifica conferenza dei capigruppo per martedì 14 novembre alle ore 16 - un malcostume diffuso in tutti i quartieri che può avere conseguenze tragiche.

Alle 19 di questa sera il consiglio comunale si riunirà per discutere anche della mozione sull'installazione di rilevatori di velocità fissi, presentata lo scorso 25 ottobre dal consigliere Maurizio Mirenda.

Bosco: "Realizzare un sottopassaggio in quel tratto di strada"

Sulla questione è intervenuto anche l'ex assessore ai Lavori Pubblici nell’ultima sindacatura di Enzo Bianco, il quale ha lanciato una proposta per consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza nel punto dove lo scorso martedì sera si è consumata la tragedia

"Ritengo di potere suggerire - ha detto Bosco - la realizzazione di un sottopasso stradale, in corrispondenza dell’uscita pedonale sulla circonvallazione. Tale sottopasso, realizzabile grossomodo nella posizione indicata in giallo è di non complessa realizzazione (occorre infatti solo la creazione di una struttura scatolare, previa asportazione di un rilevato stradale, presumibilmente privo di impianti, in quanto costruito in un secondo momento rispetto alla impostazione originaria del piano di scorrimento della circonvallazione), e consente un collegamento semplice con via Fleming. Non occorre realizzare gradini o rampe per l’accesso. Rimarrebbe scoperto solo l’attraversamento della bretella di collegamento tra via Fleming e la circonvallazione".