Vaccino AstraZeneca, la Procura etnea apre un fascicolo sulla morte di Davide Villa

Davide Villa è deceduto a 50 anni diversi giorni dopo aver ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca. Si indaga ora sulle cause della morte. ll suo caso, insieme alla morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, ha contribuito a far scattare la sospensione di un lotto "sospetto" in via precauzionale