Lutto nel mondo del calcio siciliano: addio a Santo Palma

Il mondo del calcio catanese e siciliano tutto piange la scomparsa improvvisa di Santo Palma, dirigente siciliano conosciuto e molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Aveva da poco compiuto 50 anni. A portarlo via un malore improvviso.

Tante le esperienze nel calcio isolano, la più significativa quella a Ragusa dove nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa Italia di categoria. Importanti esperienze anche con Valverde, Adrano, Acireale, Scordia, Atletico Catania e Catania Beach Soccer.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, di società sportive, colleghi e giornalisti. “Amico mio non ci credo - ha scritto il direttore di "Catanista", Attilio Scuderi, che aveva Palma come ospite fisso nel suo talk radiofonico dedicato al Catania - Non può essere e non riesco a decifrare nemmeno le parole. Mi si è gelato il sangue. Una persona speciale, una persona vera con un cuore grande così. Domani sarebbe stato come sempre il tuo giorno a Catanista anche se ho sempre preferito vederti in campo costruendo le tue squadre in maniera sapiente e senza farti condizionare dalla sporcizia del calcio. Santo Palma era così prendere o lasciare ma compromessi zero, un grande conoscitore del calcio. Mi mancherai tanto, tantissimo amico mio e mi mancheranno le nostre risate, la nostra schiettezza e fierezza e i nostri abbracci. Ti voglio bene Santo, ma non si fa così direttore, non lo accetto. Sarai sempre nei miei pensieri“.