Si è spento don Alfio Salemi, parroco della Chiesa San Luigi Gonzaga

Ha animato e rappresentato la comunità parrocchiale di San Luigi per decenni e ne è stato punto di riferimento. Adesso don Alfio Salemi, dopo una vita trascorsa a rappresentare la comunità del viale Rapisardi, si è spento. Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti dai fedeli, dalla società civile e dalle altre parrocchie.

"Splendido sacerdote, con lui se ne va un pezzo di storia che ha contrassegnato gli ultimi cinquant'anni e più del Viale M.Rapisardi, grandissimo uomo. Certamente sarà accolto nel regno dei cieli", scrive un fedele sulla pagina social della chiesa di San Luigi. I funerali del compianto padre Salemi saranno celebrati mercoledì 1 dicembre alle ore 16. Potranno essere seguiti in Chiesa in modo contingentato e nel salone teatrale tramite videoproiezione. Sarà anche possibile seguire l'evento in streaming da casa tramite la pagina Facebook della parrocchia.