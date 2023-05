Si è spento all'età di 82 anni l'ex parlamentare Mimmo Sudano

Si è spento a Catania all'età di 82 anni l’ex vice sindaco di Catania, Domenico Sudano. E' stato parlamentare regionale e nazionale con l’Unione dei democratici cristiani ed era lo zio della parlamentare della Lega, Valeria Sudano, che si era candidata a sindaco della città etnea ma ha poi fatto un passo indietro per sostenere Enrico Trantino.

Laureato in lingue e letterature straniere, insegnante di scuola secondaria superiore, fu eletto due volte in Parlamento: la prima al Senato nel 2001, poi alla Camera nel 2o13 nel gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. A Palazzo Madama è stato membro della commissione Istruzione pubblica e beni culturali.

"Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di Mimmo Sudano - dichiara l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo - Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto”.