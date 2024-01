Caltagirone piange la scomparsa del giurista Gaetano Lo Castro

E’ venuto a mancare a Catania, dopo alcuni mesi di malattia, Gaetano Lo Castro, professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università di Roma “La Sapienza” e visitante della Facoltà di Diritto canonico, ininterrottamente dal 1985, nella Pontificia Università della Santa Croce (Roma).

Lo Castro ha dato un “insostituibile, costante e discreto contributo allo sviluppo della nostra Facoltà” - riconobbe nel 2012 l’allora decano della Facoltà di Diritto canonico e attuale rettore Luis Navarro, in occasione della presentazione della Trilogia “Il mistero del diritto”, dello stesso Lo Castro, proprio alla Pontifica Università della Santa Croce. Fondamentali per la crescita della Facoltà anche “le tante conversazioni per valutare progetti di convegni, corsi speciali, seminari per professori”, nonché il sostegno qualificato nel lancio della rivista “Ius Ecclesiae” nel 1989 con l'editore Giuffrè, e la successiva partecipazione alle riunioni del comitato di redazione.

Originario di Caltagirone, classe 1940, Lo Castro è stato direttore di vari progetti di ricerca di interesse nazionale e coordinatore di dottorati nella stessa “Sapienza”. Autore di diverse pubblicazioni specialistiche, nel caso della Santa Croce ha anche contribuito alla formazione di giovani docenti di Diritto canonico. A esprimere cordoglio “per la scomparsa di questo grande giurista e canonista, un altro dei figli illustri della nostra città”, è il sindaco Fabio Roccuzzo.