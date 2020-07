Pogliese ricorda Luigi Maina: "Ha segnato la storia di Catania"

Il sindaco Salvo Pogliese nella tarda mattinata di oggi ha accolto, nella corte di palazzo degli Elefanti, la salma del commendatore Luigi Maina e aperto la camera ardente per i tanti cittadini e rappresentanti istituzionali che vogliono rendere omaggio nel suo “Palazzo” allo storico cerimoniere del Comune e presidente del comitato dei festeggiamenti agatini. Il primo cittadino visibilmente commosso ed emozionato, allestendo la camera ardente nel vestibolo di palazzo degli Elefanti, ha ricordato la personalità di Maina. Scomparsa del cerimoniere Maina, la camera ardente a Palazzo degli Elefanti

„I funerali sono previsti, invece, per domani venerdì 24 luglio alle ore 10 nella Basilica Cattedrale.

”E’ una giornata triste per Catania -ha detto Pogliese- perché con la sua scomparsa abbiamo perso una parte di noi stessi. I consigli e suggerimenti che quotidianamente mi dispensava, mi sono stati sempre preziosi per svolgere il mio mandato di primo cittadino. Pur conoscendolo da parecchi anni, quando già nel 1997, appena venticinquenne, mi incoraggiava con il solito garbo come consigliere comunale alla prima esperienza, da Sindaco ho potuto registrare la sua sconfinata devozione per Sant’Agata e la città di Catania, a cui dedicato tutta la sua vita. Questo meraviglioso luogo che, grazie a lui, dopo oltre sessanta anni di impegno quotidiano, è diventato palazzo degli Elefanti, parla di Gigi Maina in ogni suo angolo. Tantissime sono le opere d’arte e le sculture che egli ha donato al Comune e che sono diventate patrimonio della città. Proprio negli ultimi mesi mi ha sollecitato a inserire palazzo degli Elefanti all'interno del circuito museale cittadino. Cosa che puntualmente abbiamo messo in atto, avviando il percorso necessario per rendere il Municipio anche luogo di visite turistiche già a partire dal prossimo 1 gennaio. Lo ricorderemo per sempre - ha concluso - per come merita un grande uomo che ha segnato la storia di Catania con stile e lungimiranza unici”.

“