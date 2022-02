Morte di Nino Cossentino, il cordoglio del presidente regionale di Cia Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Nino Cossentino è stato un dirigente responsabile e capace, ha guidato con determinazione e autorevolezza la Cia provinciale della Sicilia occidentale in un momento di riorganizzazione e rilancio, ha contribuito all’azione politica della Confederazione regionale in modo pacato, mai fuori dalle righe e con un adeguato senso di responsabilità per il ruolo di Vicepresidente che ricopriva. Alla famiglia vanno le mie personali condoglianze e quelle dell’Organizzazione tutta, a Lui un doloroso addio accompagnato dal mio sentito e sincero ringraziamento per la lealtà e la compostezza con cui è stato capace di supportare il mio lavoro e per il contributo politico, di forma e di sostanza, che ha saputo produrre, con la lungimiranza di un grande imprenditore e la saggezza che un buon dirigente deve sempre trovare”. Così, in una nota, Rosa Giovanna Castagna presidente regionale di Cia Sicilia.