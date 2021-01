Si è spento a Catania il poeta Angelo Scandurra

Si è spento stanotte a Catania, dove era ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, il poeta Angelo Scandurra. Aveva 72 anni. Sembrava che le sue condizioni fossero in miglioramento ma un improvviso aggravamento l'ha condotto alla morte. "Quadreria dei poeti passati" e' stata una delle sue ultime opere, pubblicata da Bompiani nel 2009, con una nota di Manlio Sgalambro. Aveva avuto successo anche all'estero e le sue opere erano state tradotte in più lingue.

Appassionato di teatro, negli anni Settanta aveva fondato il "Gruppo Teatro Nuovo" . Nato ad Aci Sant'Antonio, era stato sindaco di Valverde dal 1994 al 2003, paese che chiamava "Bedduvirdi", Bel verde.