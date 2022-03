Si indaga sulla morte del 17enne Sergio Di Bella: era stato dimesso dal Policlinico poche ore prima

La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte del 17enne Sergio Salvatore Di Bella, morto all’improvviso in una sala operatoria il 14 marzo scorso per "diserzione aortica" all'ospedale Policlinico. Era giunto in ambulanza la sera prima, ricevendo una diagnosi iniziale - come riportato da Livesicilia - relativa ad una colica renale sinistra, cui sarebbero seguite le dimissioni dal nosocomio con cura domiciliare farmacologica.

Nella foto Sergio Di Bella

Il ragazzo si è però sentito male nuovamente poche ore dopo, ritornando al pronto soccorso con i genitori. E' deceduto nella sala operatoria del reparto di cardiochirurgia vascolare. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Nesima, cui la procura etnea ha delegato le indagini per accertare eventuali irregolarità. L’autopsia sul corpo del 17enne sarà eseguita oggi pomeriggio presso l’obitorio dell'ospedale Policlinico di via Santa Sofia.