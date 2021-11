Adrano, manifestazione per Anthony Bivona: la famiglia non crede al suicidio

Si terrà ad Adrano il prossimo giovedì alle ore 18 in via Viaggio 11 la manifestazione in ricordo di Anthony Bivona, deceduto a soli 24 anni in Germania, nella città di Darmstadt, dove lavorava come gommista. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nelle scale del condominio in cui viveva e la polizia tedesca ha subito archiviato il fatto come suicidio. La famiglia non si rassegna ed ha sollevato diverse irregolarità sul caso tramite il proprio legale, chiedendo di avviare le indagini per omicidio. Della vicenda si è occupata in un servizio la trasmissione televisiva Le Iene.