Investito sulle strisce al corso Italia, muore in ospedale: si cerca il "pirata" della strada

Il 93enne Agatino Botta, investito sulle strisce pedonali in corso Italia, a Catania, la mattina di venerdì 1 marzo, è deceduto in seguito ai traumi riportati nello scontro con una presunta auto pirata, il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato senza lasciare le proprie generalità. E' quanto riferito agli agenti del commissariato centrale dai parenti dell'uomo, che ieri hanno formalizzato denuncia. L'anziano aveva riportato la frattura del femore cadendo sull'asfalto nei pressi dell'incrocio con viale Vittorio Veneto. Giunto al pronto soccorso con un'ambulanza, è stato successivamente sottoposto ad un intervento chirurgico presso l'ospedale Garibaldi Centro.

La polizia ha avviato un'indagine per identificare l'automobilista ed accertare le sue responsabilità. Come confermato dalla questura di Catania, saranno adesso acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per individuare la targa dell'auto-pirata.

