Ponte Barca, agricoltore muore nel tentativo di spegnere un grosso incendio

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un trentenne che stava portando, nel suo trattore, una cisterna d'acqua in direzione del rogo ma il mezzo si è capovolto schiacciandolo

Una tragedia immane quella avvenuta oggi pomeriggio, 11 agosto, nell'area dell'Oasi Ponte Barca nei pressi di Paternò. Un giovane agricoltore di circa 30 anni è morto nel tentativo di spegnere il rogo. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo aveva caricato sul suo trattore una cisterna d'acqua e si stava dirigendo verso le fiamme nel tentativo di spegnerle: il mezzo sul quale viaggiava, però, si sarebbe ribaltato travolgendolo. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo dei soccorsi e dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30 lungo la strada provinciale 58: sul posto sono giunti anche i carabinieri per le indagini del caso.

A denunciare l'accaduto, nell'immediatezza, l'agricoltore Emanuele Feltri che con un video sui social ha mostrato le immagini del rogo e dato notizia del tragico evento di questo pomeriggio di fuoco e devastazione.