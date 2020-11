Morto all'ospedale Cannizzaro don Giuseppe Cardillo a causa del Covid

Giovedì 26 novembre è deceduto don Giuseppe Cardillo, già parroco della comunità Maria Santissima del Carmelo a Riposto. Era ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania perché risultato positivo al Covid-19. Nato a Dagala del Re di Santa Venerina il 10 settembre 1937, era stato ordinato sacerdote ad Acireale il 14 agosto 1960. Il vescovo Antonino Raspanti, i sacerdoti e la comunità diocesana hanno porto le loro sentite condoglianze ai familiari.

“Sono profondamente addolorato – dichiara il vescovo - per la scomparsa del nostro confratello. Ci stringiamo al dolore dei familiari per la perdita causata da questo nefasto virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Oggi affidiamo il nostro caro sacerdote alla misericordia del Padre”. Per espressa volontà della famiglia, i funerali saranno celebrati al termine dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemiologica del Covid-19. Acireale, 27 novembre 2020