Intorno alle 23 e 30 di ieri sera, un violento incidente stradale si è verificato sulla strada statale 114, nel tratto che attraversa la frazione acese di Guardia Mangano.

Un motociclista 31enne acese, Amedeo Russo, che guidava una moto di grossa cilindrata in direzione Giarre, si è schiantato in maniera frontale contro due auto che provenivano, in successione, dal senso di marcia opposto.

Sebbene l'uomo indossasse il casco, le gravi lesioni alla testa non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto poco dopo insieme alle forze dell'ordine.