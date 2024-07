Lutto nel mondo accademico: è morto Antonino Recca, ex rettore dell'Università di Catania

E' morto all'età di 74 anni Antonino Recca, ex rettore dell’università di Catania: era malato da tempo. Laureato in chimica nel 1973 presso l'Università degli studi di Catania, è stato assistente di chimica organica industriale e fisica tecnica. Dal 1986, è stato Professore ordinario. Successivamente ha ricevuto anche la cattedra di Scienza e Tecnologia dei materiali e coordinatore di due dottorati presso la facoltà di Ingegneria.

Nel 1999 è stato eletto Preside della facoltà di Ingegneria fino al 2005. Nel 2006 è stato eletto Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania. Nel 2009 venne rieletto e rimase in carica fino al 2013. Dal 2020 era in quiescenza. Il 7 luglio del 2010 è stato nominato presidente del coordinamento regionale dell'Udc, carica da cui si è dimesso il 13 gennaio 2011 per incompatibilità con la carica di Rettore.