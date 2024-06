E' morto Antonio Raciti, il 41enne ferito con delle forbici durante una lite: fermato un pregiudicato

Non ce l'ha fatta Antonio Raciti, l'operaio edile 41 di Mascali ferito con delle forbici da un conoscente, il 48enne B.G., al culmine di una lite nata intorno alle 13 di oggi in via Roma per futili motivi. Alla base del diverbio, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti dell'Arma, potrebbe infatti esserci un'offesa circa l'onorabilità della figlia dell'indagato. Raciti sarebbe stato colpito con alcuni fendenti sferrati da B.G., disoccupato con precedenti per porto abusivo d'armi e ricettazione, che dopo i fatti si è allontanato. Durante quei lunghi minuti, avrebbe avuto addosso l'attrezzo da cucina, senza un preciso motivo, secondo quanto pare abbia riferito in prima battuta.

Alla base dell'omicidio un'offesa alla figlia dell'indagato

E' stato rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue. I due si conoscevano da tempo, vivendo nello stesso quartiere ad una distanza di appena 400 metri l'uno dall'altro. Prima del fatto di sangue, preceduto nella giornata di ieri da un confronto con toni accesi, il 41enne avrebbe detto all'assalitore di non essere un buon padre per la propria figlia, studentessa fuorisede. Oggi, dopo pranzo, era stato fissato un nuovo incontro, finito tragicamente.

La corsa in ospedale ed il decesso

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giarre, che hanno condotto in caserma il presunto assalitore, dopo averlo individuato prima che potesse far perdere le sue tracce. I colleghi della sezione investigazione scientifiche del comando provinciale etneo hanno eseguito un sopralluogo in casa del 40enne e sul luogo della lite, avvenuta in strada. La vittima è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale locale, ma ha perso quasi subito conoscenza. Nel tardo pomeriggio, in seguito alle complicazioni legate alle ferite riportate, Antonio Raciti è poi deceduto. A chiamare il 112 è stato un passante. Le forbici usate per commettere il delitto sono state ritrovate durante la perquisizione eseguita in casa dell'indagato, che era illeso. La Procura etnea ha disposto il trasferimento di B.G. presso il carcere di Piazza Lanza, dove si trova in isolamento. E' accusato di omicidio, in seguito al decesso sopravvenuto. L’autopsia sarà eseguita domani: la salma è stata trasportata presso l'ospedale Policlinico di Catania.