E' morto l'avvocato catanese Fabio Florio

E' venuto a mancare l'avvocato Fabio Florio, presidente e poi Consigliere Nazionale Forense. "Per tanti anni è stato un simbolo del nostro Foro - si legge in una nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania - nel quale rimarrà indelebile il suo indiscusso tratto di garbo ed eleganza istituzionale frutto dell’amore per la nostra professione. Alla moglie, ai figli ed ai suoi cari tutti la vicinanza e l’affetto di tutta la famiglia forense catanese". Il funerale sarà celebrato domani, 30 marzo, alle ore 15 e 30 presso la chiesa di Cristo Re.