Bagnante accusa un malore e muore a San Giovanni Li Cuti

Un uomo di 63 anni, Giorgio Adorno, è deceduto intorno alle 15 di questo pomeriggio presso la scaletta disabili di San Giovanni Li Cuti, a Catania. In base a quanto riferito dai testimoni, avrebbe accusato un malore in acqua mentre nuotava, urlando per attirare l'attenzione. Trasportato a riva, sono scattati i tentativi di soccorso, ma la rianimazione non è andata a buon fine. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ognina e del nucleo Radiomobile insieme alla guardia costiera. Come reso noto dal comando provinciale dei carabinieri, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari.

