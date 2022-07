È morto in carcere il boss Nino Santapaola: aveva 68 anni ed era malato

E' morto a 68 anni il boss Antonino 'Nino' Santapaola, fratello dello storico capomafia Benedetto, nel carcere milanese di Opera dove si trovava detenuto n regime di 41bis. La notizia del decesso ha trova conferma in ambienti della Procura di Catania. Proprio ieri a Milano un processo in cui era imputato era stato rinviato per l'impossibilità del boss di "prendere parte scientemente al processo".

Il suo legale, l'avvocato catanese Giuseppe Lipera ha reso noto come più volte avesse "presentato più volte istanze per la sua scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari e, almeno, la revoca della misura del 41 bis, a cui era sottoposto nonostante la grave malattia da cui era oggettivamente affetto".