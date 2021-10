Avvistato cadavere in mare: in corso il recupero del corpo

Si tratterebbe del cadavere di un uomo, quello avvistato in mare in queste ore, nelle acque prospicienti il lungomare di Catania da alcuni passanti. In questo momento una motovedetta della Guardia costiera sta cercando di recuperare il corpo, ma le operazioni sono rese particolarmente difficoltose a causa delle avverse condizioni meteo. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

