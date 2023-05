Il comando provinciale dei carabinieri perde il cane Don, morto per un male incurabile

Qualche giorno fa, a causa di una malattia inguaribile, è morto Don, un bellissimo pastore tedesco specializzato in gestione dell’ordine pubblico e ricerca di stupefacenti, in servizio da oltre 8 anni al nucleo cinofili dei carabinieri, con sede a Nicolosi. Tra i servizi positivi svolti negli anni da Don, merita una menzione il ritrovamento di 200 grammi di cocaina nascosti in uno scomparto segreto, azionato da una presa elettrica, che solo un cane anti-droga opportunamente addestrato avrebbe potuto scovare. Quello tra cane e conduttore è un binomio indissolubile e quando il canel'animale, per ragioni di età, smette di lavorare per le forze dell’ordine, solitamente viene adottato dallo stesso conduttore. Era questa l’intenzione dell’addestratore di Don, che aveva compiuto 10 anni lo scorso aprile e nell’autunno prossimo avrebbe terminato la sua carriera operativa. Don, però, non ha potuto godersi la "meritata pensione" a causa di una brutto male non guaribile. Il suo servizio per lo Stato, però, non verrà mai dimenticato.

Il servizio cinofili dell’Arma è stato istituito il 9 giugno 1956,per assicurare l’impiego di carabinieri conduttori di cani in attività di polizia giudiziaria, di ricerca, di soccorso in aree sensibili e in tutte le operazioni in cui tale intervento fosse stato ritenuto di valido supporto. In quella data, nacque quindi il centro carabinieri cinofili nel quartiere Castello di Firenze, con la finalità di provvedere alla formazione di unità cinofile. Nei suoi quasi 70anni di attività, i cani dell’Arma hanno conseguito innumerevoli risultati nel campo della polizia giudiziaria, accanto ai molti episodi di soccorso e di assistenza. Attualmente l’Arma conta 24 nuclei cinofili distribuiti sul territorio nazionale e dipendenti dai reparti territoriali in cui sono ubicati. Il servizio cinofili dell’Arma viene, inoltre, esportato anche all’estero, dove per convenzione prende il nome di K9 Unit (K9 – Canine), partecipando alle più rilevanti missioni internazionali di "peacekeeping" nei territori stravolti dai conflitti bellici, come avvenuto in passato in Bosnia/Erzegovina, Kosovo, Albania. Nella parte orientale della Sicilia, l’Arma dispone di unità cinofile, costituite da cane e conduttore, addestrate per la ricerca di persone, armi, esplosivi, sostanze stupefacenti e per compiti di ordine pubblico presso il nucleo cinofili di Nicolosi, operando in supporto ai comandi territoriali nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

In foto il cane Don con il suo conduttore

Solo nell’ultimo anno, i carabinieri cinofili hanno partecipato a 42 servizi di ordine pubblico, tra cui si annovero le attività di bonifica in caso di eventi, 248 attività per la ricerca di stupefacenti e 71 azioni di contrasto al traffico di armi e esplosivi, contribuendo ad arrestare in flagranza di reato 46 persone e sequestrare 4 kg di cocaina, 3 kg di hashish, 113 kg di marijuana già essiccata e 598 piante, oltre a 496 semi di canapa e 21 armi da fuoco, tra cui mitragliatrici e armi da guerra.