Morto il ciclista 47enne di Motta Sant'Anastasia, era caduto dalla bici battendo la testa

Alberto Savoca, il ciclista 47enne di Motta Sant'Anastasia, vittima di un incidente domenica scorsa sulla statale 192 Catania-Enna, nei pressi del bivio Tonnarello, in territorio di Paternò, è morto. Era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro dopo aver battuto la testa a seguito di una caduta. L'uomo si trovava con altri ciclisti a Sferro, quando all’improvviso ha forato la ruota anteriore cadendo. Trasportato con l'elicottero in ospedale, è stato sottoposto ad intervento ma non ce l'ha fatta.