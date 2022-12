Acireale: lutto cittadino per la scomparsa del 16enne Daniele Cantale Garano, morto in un incidente stradale

In seguito al tragico incidente stradale costato la vita al giovane Daniele Cantale Garano, l’amministrazione comunale di Acireale, con determina a firma del sindaco Stefano Alì, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata di oggi, con esposizione a mezz’asta delle bandiere del Palazzo di Città e la partecipazione di una delegazione istituzionale comunale alla cerimonia funebre in programma oggi stesso, con inizio alle 15, nella chiesa del Santissimo Salvatore. "Quello verificatosi è un episodio che ha lasciato sgomenta l’intera comunità acese – ha osservato il sindaco Alì – e subito abbiamo voluto stringerci accanto ai familiari della giovane vittima, ritenendo opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino, da intendersi non solo quale segno di vicinanza ai parenti del compianto Daniele, ma anche come gesto che possa spronare i giovani ad un’attenta riflessione dinanzi all’immane tragedia verificatasi".