Un incidente in giardino costa la vita al 48enne Davide Tallarico

Davide Tallarico, giocatore di basket paternese molto conosciuto in provincia di Catania con un passato anche nella Folgore, è morto a 48 anni a causa di un incidente avvenuto in giardino mentre potava alcuni alberi nel giardino di casa sua. Sarebbe stata fatale una profonda ferita alla gamba, che non ha lasciato margine ai soccorritori, allertati da un vicino di casa. Sul posto sono intevenuti i carabinieri di Mascalucia. "Con la tristezza nel cuore apprendiamo con sgomento della prematura scomparsa di Davide Tallarico. Davide - si legge in una nota del Basket Club Paternò -è stato uno dei protagonisti del Basket Club Paternó nelle stagioni 1994-95 e dal 1999 al 2006. Ci lascia un compagno, un amico, una persona per bene. Il Basket Club Paternò si stringe attorno al dolore dei familiari".