E' morto ad 86 anni il giornalista Domenico Tempio, storico redattore capo e vice direttore del quotidiano La Sicilia. Nella sua lunga carriere, ha ricoperto anche l'incarico di direttore delle emittenti televisive Telecolor ed Antenna Sicilia. "Ha rappresentato non solo una storica firma del quotidiano catanese La Sicilia - si legge in una nota della segreteria provinciale di Assostampa Catania - ma è stato anche un punto di riferimento per molti giovani che, seguendo il suo esempio, si sono avvicinati alla professione. Alle nuove generazioni, Tempio, che è stato in Sicilia anche pioniere del giornalismo in tv, ha saputo trasmettere strumenti e passione che oggi sono l’eredità che lascia a tanti colleghi e amici".