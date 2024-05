E' morto il professore Emilio Giardina, preside della facoltà di Economia e presidente del Cus Catania

E’ morto a Catania Emilio Giardina, all'età di 91 anni. Per oltre due decenni è stato preside della facoltà etnea di Economia e commercio. E’ stato docente di Scienza delle finanze e presidente del Cus Catania. Studioso di finanza pubblica, ha vissuto negli Stati Uniti frequentando la scuola del premio Nobel James Buchanan.

"Nel 1947 fu uno dei fondatori del Cus Catania, guidandolo con dedizione e passione. La sua guida illuminata e il suo impegno nel promuovere lo sport e i valori umani hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità. Il Cus Catania esprime ai suoi familiari le più sentite condoglianze", si legge in una nota del Cus Catania.

"Protagonista insieme a Reno Gentile, Pippo Padalino, Candido Cannavò, Antonio Musumarra, Alessandro Attanasio e Giovanni Zingali di una stagione irripetibile di entusiasmo e passione ,Emilio fu il creatore del primo Statuto. Schermitore di razza, universitario, allievo di Pasquale Timmonieri, capi subito l’importanza di creare un Ente per lo sport universitario - ricorda il past president del Cus Cesare D’Alessandro - Emilio è rimasto sempre un punto di riferimento come socio fondatore ed intervenne quando un forte scontro caratterizzò l'Assemblea nel 1969. Benito Paolone e Santino Granata volevano un Cus di cui il rugby fosse lo sport principe mentre gli altri volevano fosse una polisportiva. Grazie a lui vinse la componente plurale, Paolone e Granata fondarono l'Amatori Rugby mentre il Cus si avviò a diventare la più grande polisportiva da Roma in giù”.