Morto Enzo Arena, pilota protagonista sull'Etna e alla Targa

E' morto all'età di 91 anni Enzo Arena, uno dei più celebri piloti siciliani dagli Anni '50 ai '70 che, assieme al preside volante Nini Vacarella e al barone Antonio Pucci, animarono il mondo delle competizioni nell'Isola e nel resto dell'Europa, dimostrando come i gentleman driver di quella generazione potessero ottenere risultati paragonabili, se non migliori, rispetto ai piloti professionisti. Nato a Catania da una famiglia agiata, Vincenzo 'Enzo' Arena curiosamente ha sfiorato più volte il consolidamento della sua attività agonistica all'interno di grandi team, come quelli della Ford Cobra di Caroll Shelby (il manager ex pilota che porto' l'Ovale Blue a vincere alla 24 Ore di Le Mans), ma anche dell'Abarth e della Porsche. Fondatore assieme ad altri appassionati della Scuderia Etna, Arena si mise in luce negli Anni '50 proprio nelle gare isolane, prima con Fiat elaborate e poi (è il 1958) con un' Abarth 750 GT Zagato con cui coglie vittorie di classe a Siracusa, a Palermo, Messina, in Calabria ed un terzo posto al Giro di Sicilia. Nel 1967, alla guida di un'Alfa Romeo GTA, e' primo di classe e secondo assoluto sul traguardo della 'sua' cronoscalata dell'Etna, a soli 4 secondi dal vincitore Spartaco Dini, prestazione che precede il suo ritiro dalle competizioni.