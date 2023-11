Mondo del giornalismo in lutto, è morto Franco Zuccalà

Si è spento oggi a Milano Franco Zuccalà, giornalista di 83 anni originario di Catania. Il professionista, diventato icona del giornalismo italiano, ha raccontato lo sport ai suoi lettori per anni. Dal 2000 era editorialista di Italpress ma sono tante le collaborazioni importanti che ha coltivato negli anni con la “Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”, “Il Giornale Nuovo”, “La Sicilia” e “Telestar”. Inizia ad “Antenna Sicilia” insieme a Pippo Baudo. Ma c'è anche “Odeon” e pure la Rai nella quale lavora come inviato per “La Domenica Sportiva”, “Novantesimo Minuto”, “Il Processo del Lunedì” e Tg1. Per oltre 10 anni è stato alla guida de “I temi del calcio”, programma bisettimanale della Rai Corporation di New York, collaborando pure con la tv della Svizzera italiana e Montecarlo Sat. Ha ottenuto anche la laurea “Honoris Causa” in “Telecommunication Science” alla Columbia University di New York. Zuccalà ha vinto premi giornalistici importanti come il “Boccali” e il “Brera”.