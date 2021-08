E' morto a 91 il giornalista Nino Milazzo: è stato vice direttore del Corriere della Sera

Originario di Biancavilla è stato firma prestigiosa della stampa nazionale. Ha lavorato anche per Il Sole 24 Ore, per L'Indipendente e per Telecolor. E' stato anche presidente del Teatro Stabile di Catania

Si è spento. nella notte, il giornalista etneo Nino Milazzo all'età di 91 anni. Era ricoverato da diverso tempo e di recente aveva perso la moglie. E' stato un protagonista della stampa locale e nazionale raggiungendo prestigiosi incarichi come la vice direzione del Corriere della Sera. Milazzo, originario di Biancavilla, ha iniziato a scrivere negli anni '50 per i quotidiani locali, poi il grande salto a Milano e il ritorno alla fine degli anni '80 sull'isola chiamato da Mario Ciancio a La Sicilia. Ha lavorato anche per il Sole 24 Ore, L'Indipendente e Telecolor, emittente di cui è stato direttore dal 2000 al 2006.

Nel 2009 ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata "Un italiano di Sicilia" e nel 2013 è stato nominato presidente del Teatro Stabile, incarico da cui si è dimesso nel 2015. Tra i primi ad esprimere cordoglio per la scomparsa del giornalista l'ex sindaco Enzo Bianco: "Nino Milazzo se n’è andato. Con quella discrezione dei grandi personaggi, ha smesso di soffrire. Ha raggiunto la sua Lucia pochi giorni dopo il suo funerale. Egli è stato un protagonista importante della vita della Città. Raccontando i fatti come un eccellente cronista sa fare, ma anche offrendo analisi politiche e sociali raffinate e approfondite, con l’indipendenza di giudizio che lo ha sempre contraddistinto. Ha diretto le principali testate giornalistiche e televisive catanesi. Ha formato decine di giornalisti di assoluto livello. Ha servito la sua Città quando l’ho indicato, alcuni anni fa, come presidente del Teatro Stabile etneo.

Mi ha aiutato nelle funzioni istituzionali con straordinaria generosità. Ma Nino Milazzo è stato un giornalista apprezzato anche nelle sue esperienze ai vertici di importanti testate nazionali. Sempre con quella signorilità, indipendenza, eleganza delle grandi personalità. Per me è stato un amico vero, sempre: quando concordavamo e quando no. Con affetto lo ricordo. Il suo esempio nella mia terra è stato e sarà punto di riferimento per tutti. Prezioso".