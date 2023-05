Morto l'imprenditore Giuseppe Virlinzi: questo pomeriggio i funerali

E' deceduto all'età di 83 anni l'imprenditore catanese Giuseppe Virlinzi, fondatore della concessionaria Ford Virauto e membro storico dell'omonima Spa. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, presso la chiesa parrocchiale Maris Stella di Ognina, in via Plutone 1.

Nato a Enna, appena ventunenne aprì il negozio omonimo nel capoluogo etneo, in piazza Iolanda. Negli anni successivi, sono stati numerosi i settori in cui Virlinzi e la sua famiglia hanno investito a Catania. Sette anni fa era stato arrestato per corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver fornito auto al giudice Filippo Impallomeni in cambio di sentenze favorevoli. L’anno scorso la condanna a 6 anni di reclusione.