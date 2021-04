Scoppia un incendio in una casa di Aci San Filippo, un morto

Un incendio è divampato questo pomeriggio all'interno di un'abitazione, in via Croce 100, ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Acireale e Catania Nord, con una autobotte di rincalzo ed autoscala, visto che l'appartamento andato in fumo è ubicato al terzo piano. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, una persona è deceduta ed un'altra è rimasta intossicata. Ancora da stabilire l'origine dell'incendio.