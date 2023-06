Incidente sul lavoro, morto un operaio catanese: la Procura di Siracusa ha aperto inchiesta

Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina dentro un'azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia e sembra si trovasse su un mezzo. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri che seguono le indagini, avrebbe perso l'equilibrio per poi finire a terra. L'impatto è stato violento. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare luce su questo nuovo incidente mortale sul lavoro.